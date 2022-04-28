البيت الأبيض: بايدن يزور كوريا الجنوبية واليابان في مايو

رام الله - دنيا الوطنأعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيزور كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار المقبل.وبحسب وكالة (الأناضول) فقد قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، في بيان الأربعاء، أن بايدن سيزور كوريا الجنوبية واليابان في الفترة من 20 إلى 24 مايو/أيار المقبل.وأوضحت أن بايدن سيبحث مع زعيمي البلدين قضايا مثل تطوير العلاقات وتوسيع الروابط الاقتصادية وزيادة التعاون.وأضافت أن بايدن سيشارك في اجتماع مجموعة "الحوار الأمني الرباعي"(الكواد) التي تضم أستراليا واليابان والهند والولايات المتحدة، في إطار زيارته إلى طوكيو.