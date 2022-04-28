قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات في مختلف مناطق الضفة

رام الله - دنيا الوطنقامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، باعتقال شابين من قلقيلية.ووفقاً لمصادر محلية، فإن قوات الاحتلال اعتقلت الفتى ثابت ثابت، ووسام عز الدين سلمي، في العشرينات من عمرهما، بعد أن داهمت منزليهما وفتشتهما.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، مواطنا من مدينة جنين.وذكرت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا على حاجز الجلمة العسكري، شمال شرق المدينة.واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مواطنا من بلدة حلحول، في مدينة القدس المحتلة.وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت المواطن صابر محمد الزماعرة من منطقة باب العمود، بعد إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى.والجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال دائماً ما تقوم بشن اعتقالات واسعة في مختلف مناطق الضفة الغربية خاصة منذ اليوم الأول من شهر رمضان المبارك.