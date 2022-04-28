السعودية تجدد دعم كافة جهود تحقيق السلام في اليمن

رام الله - دنيا الوطنجددت السعودية، الخميس، دعمها لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن.جاء ذلك خلال أول لقاء بين الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي باليمن رشاد العليمي، نشرت مضمونه وكالة الأنباء السعودية الرسمية.وبحسب ما ذكرت وكالة الانباء اليمنية الرسمية، فقد وصل رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي أمس الأربعاء مدينة جدة السعودية قادما من العاصمة اليمنية، المؤقتة عدن في زيارة رسمية.وأكد الملك السعودي "دعم المملكة لكافة الجهود الرامية لتحقيق السلام في اليمن والمنطقة وبما يعود على الشعب اليمني الشقيق بالخير والأمان".وأضاف أن "المملكة حريصة على دعم المجلس الرئاسي باليمن بما يحقق للشعب اليمني الأمن والاستقرار"، دون مزيد من التفاصيل.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية أن "العليمي أشاد خلال اللقاء بالدعم السعودي للاقتصاد اليمني وأهميته في تخفيف المعاناة الإنسانية التي تسببت بها المليشيات الحوثية".واعتبر "الدعم السعودي القوي لمجلس القيادة الرئاسي للقيام بمهام المرحلة الانتقالية عامل أساسي لاستقرار المنطقة من أي مشاريع دخيلة".وفي 7 أبريل/ نيسان الجاري أعلنت السعودية، تقديم 2 مليار دولار مناصفة مع الإمارات دعما للبنك المركزي اليمني.كما أعلنت تقديم مليار دولار لمشاريع التنمية ودعم شراء الوقود في اليمن.​​​​​​​ومنذ أكثر من 7 سنوات يشهد اليمن حربا مستمرة بين القوات الموالية للحكومة الشرعية، مدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين من إيران والمسيطرين على محافظات، بينها العاصمة صنعاء منذ سبتمبر /أيلول 2014.