مفتي فلسطين يعلن موعد صلاة عيد الفطر السعيد





وحث الشيخ حسين المواطنين على زيارة عائلات الشهداء والجرحى والأسرى، وشد أزرهم، إضافة إلى التواصل مع ذويهم وأرحامهم.





وذكّرالمفتي المواطنين بضرورة الإسراع في إخراج صدقة الفطر، وزكاة أموالهم، علماً بأن صدقة الفطر قدرت هذا العام بتسعة شواقل، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، ويجب إخراجها قبل أداء صلاة العيد، وذلك لنيل أجرها، وحتى يتيسر للمحتاجين الاستفادة منها، وتأخيرها عن هذا الموعد يخرجها عن وصف صدقة الفطر، إلى مجرد صدقة من الصدقات.







رام الله - دنيا الوطنأعلن المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، الشيخ محمد حسين ، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، أن موعد صلاة عيد الفطر السعيد لهذا العام 1443هـ الساعة السادسة وخمس وعشرون دقيقة صباحاً، حسب التوقيت الصيفي للمسجد الأقصى المبارك.