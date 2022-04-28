قوات الاحتلال تعتدي على المصلين والمعتكفين في الأقصى





كما وأطلقت قوات الاحتلال قنابل الصوت والغاز، باتجاه المصلين والمعتكفين، ما أدى إلى إصابة عدد منهم بحالات اختناق.



والجدير بالذكر، أن نحو ربع مليون مصل، جاءوا من مدينة القدس ومن أراضي الـ 48، وممن تمكنوا من الوصول من الضفة، لاحياء ليلة القدر (ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان)، في رحاب المسجد الأقصى المبارك.



رام الله - دنيا الوطنأفادت مصادر محلية، فجر اليوم الخميس، باعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي، على المصلين والمعتكفين، في المسجد الأقصى المبارك.ووفق المصادر، فإن قوات الاحتلال اقتحمت المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، واعتلت الاسطح الملاصقة له.