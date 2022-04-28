هيئة الأسرى تعلن صرف رواتب الأسرى اليوم الخميس عبر مكاتب البريد

رام الله - دنيا الوطنقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إنه: "سيتم ابتداءً من ظهر اليوم الخميس، صرف رواتب الأسرى من خلال مكاتب البريد في جميع محافظات الوطن، ومن خلال الصرافات الآلية التابعة لمكاتب البريد".وأفادت الهيئة، بأن الإدارة العامة للبريد الفلسطيني التابع لوزارة الاتصالات، أبلغتها أن مكاتب البريد في كافة المحافظات ستفتح ابوابها لاستكمال صرف الرواتب يومي الجمعة والسبت في الأوقات التالية: يوم الجمعة من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 4 عصرا، يوم السبت من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 3 عصرا.