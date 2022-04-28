حتى الأحد المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين
يكون الجو اليوم الخميس، صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف لطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
أما يوم الجمعة، يكون الجو خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.
ويوم السبت، يكون الجو خماسينيا مغبرا وحارا الى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل .
ويكون الجو يوم الأحد، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.
درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي/
| المدينـة
| اليـوم ع- ص
| غـداً ع- ص
| بعد غـد ع- ص
| المدينـة
| اليـوم ع – ص
| غـداً ع – ص
| بعد غـد ع- ص
|القدس
|25-15
|30-21
|31-14
|بيت لحم
|25-15
|30-21
|31-14
|رام الله والبيرة
|24-14
|29-20
|30-13
|طولكرم
|27-13
|30-20
|32-16
|نابلس
|26-15
|31-21
|32-15
|قلقيلية
|27-13
|30-20
|32-16
|جنين
|29-16
|34-21
|35-16
|سلفيت
|25-15
|30-21
|31-14
|طوباس
|30-17
|35-22
|36-17
|روابي
|26-15
|31-21
|32-15
|الخليل
|24-15
|29-20
|30-13
|غزه
|26-15
|28-21
|31-17
|أريحا
|34-20
|37-24
|39-20
|خانيونس
|26-15
|28-21
|31-17
|الأغوار الشمالية
|32-18
|35-22
|37-18
|رفح
|27-14
|29-20
|32-16
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