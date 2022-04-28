حتى الأحد المقبل.. طالع حالة الطقس في فلسطين

المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 25-15 30-21 31-14 بيت لحم 25-15 30-21 31-14 رام الله والبيرة 24-14 29-20 30-13 طولكرم 27-13 30-20 32-16 نابلس 26-15 31-21 32-15 قلقيلية 27-13 30-20 32-16 جنين 29-16 34-21 35-16 سلفيت 25-15 30-21 31-14 طوباس 30-17 35-22 36-17 روابي 26-15 31-21 32-15 الخليل 24-15 29-20 30-13 غزه 26-15 28-21 31-17 أريحا 34-20 37-24 39-20 خانيونس 26-15 28-21 31-17 الأغوار الشمالية 32-18 35-22 37-18 رفح 27-14 29-20 32-16

ويوم السبت، يكون الجو خماسينيا مغبرا وحارا الى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول في ساعات المساء الى غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا قد تصل سرعتها في بعض الهبات الى حوالي 70 كم/ساعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل .ويكون الجو يوم الأحد، صافياً إلى غائم جزئي ومعتدلا ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أدنى من معدلها السنوي العام، والرياح غربية إلى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر متوسط ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي/