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إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية

إطلاق للنار على مركز للجيش اللبناني من بلدة سورية
رام الله - دنيا الوطن
تعرض أحد مراكز الجيش اللبناني في بلدة المجدل بمنطقة وادي خالد شمالي البلاد لإطلاق للنار مصدره بلدة سورية يقطنها لبنانيون، على خلفية مقتل أحد المطلوبين.

وذكرت صحيفة (النهار) أن أحد مراكز الجيش تعرض في بلدة المجدل في منطقة وادي خالد الحدودية إلى إطلاق نار مصدره بلدة المعاجير السورية التي يقطنها لبنانيون، وذلك على خلفية مقتل أحد المطلوبين (م. م.) الذي حاول دهس عناصر من الجيش أثناء توقيفه، ما اضطرهم لإطلاق النار عليه.

وقال الجيش اللبناني في بيان إنه "بتاريخ 27/4/2022، وأثناء محاولة دورية من مديرية المخابرات في منطقة وادي خالد توقيف المطلوب (م. م.) الذي يقوم بتهريب سلاح ومواد متفجرة لصالح تنظيم داعش الإرهابي، أقدم الأخير على محاولة دهس عناصر الدورية بسيارته بهدف الفرار، فاضطر العناصر الى إطلاق النار باتجاهه ما أدى إلى مقتله".

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