شؤون فلسطينية

أبو هولي يبحث مع لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني التحديات التي تواجه قضية اللاجئين و(أونروا)

أبو هولي يبحث مع لجنة اللاجئين بالمجلس الوطني التحديات التي تواجه قضية اللاجئين و(أونروا)
رام الله - دنيا الوطن
أكدت دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية ولجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني على الحفاظ على  البعدين القانوني والسياسي لوكالة الغوث الدولية (أونروا) رافضة ما ورد في رسالة المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني بنقل بعض صلاحيات (أونروا) الى منظمات أممية اخرى كأحد الخيارات للحفاظ على استمرار الخدمات المقدمة للاجئين في ظل نقص التمويل الذي تواجهه (أونروا).

وبحث اجتماع عقد بين عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين د. احمد ابو هولي  ورئيس لجنة اللاجئين في المجلس الوطني وليد العوض واعضاء اللجنة التحديات التي تواجه  قضية اللاجئين في ظل محاولات تصفيتها، والبحث عن رؤية مشتركة وموحدة للعمل الوطني لمواجهة خطورة المرحلة والتصدي للمؤامرات التي تستهدف الحقوق والثوابت الفلسطيني.

ووقف المجتمعون خلال الاجتماع امام تصريحات مفوض عام (أونروا) بنقل بعض صلاحيات (أونروا) الى المنظمات الدولية ، كما نقاش الاجتماع فعاليات احياء الذكرى (74) للنكبة الفلسطينية.

وبحث الاجتماع  توجهات عمل لجنة اللاجئين في المجلس الوطني الفلسطيني، لإبراز قضية اللاجئين على قاعدة التمسك بحق العودة ورض التوطين والتهجير بأي شكل من الاشكال والعمل عل مختلف الصعد ، والتنسيق المشترك مع دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية. 

وأكد المجتمعون  بضرورة الحفاظ على (أونروا) وعلى  تفويضيها الممنوح له بالقرار الاممي  المنشئ لها رقم 302، مشددين بان (أونروا) تشكل الشاهد السياسي على قضية اللاجئين  وتجسيد للمسؤولية الاممية تجاه اللاجئين الفلسطينيين وان أي محاولات لتفريغها من بعدها السياسي سيواجه برد جماهيري قوي.

وشدد المجتمعون بان (أونروا) ليس موضع اجتهاد من أي طرف، وان أي حلول تطرح لمعالجة ازمة (أونروا) المالية يجب ان لا تتعارض مع قرار تفويضها او تمس بالخدمات المقدمة للاجئين الفلسطينيين،  محذرين من  محاولات  العبث في (أونروا) الذي  سيكون له تداعيات خطيرة على امن واستقرار المنطقة.

وأكد المجتمعون بضرورة وضع برنامج عمل موحد على المستوي السياسي والشعبي ومخاطبة البرلمانات العربية والدولية لمواجهة  المؤامرات التي تسعى الى تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين من خلال تفكيك (أونروا) ونقل صلاحياتها لمنظمات دولية  او لحكومات الدول المضيفة.

وعلى صعيد آخر  أكد المجتمعون على  الرسائل التي يجب ان تحملها فعاليات احياء الذكرى (74) للنكبة في تعرية جرائم الاحتلال ضد شعبنا الفلسطيني وما يمارسه من سياسة التطهير العرقي والتهجير القسري في القدس وضد فلسطيني الداخل، ورفض سياسة المجتمع الدولي الكيل بمكيالين والانتقائية في تطبيق قرارات الامم المتحدة المتعلقة بقضية اللاجئين وفي ازدواجية المعايير في التعامل مع اللاجئين الفلسطينيين، والتأكيد على تمسك شعبنا الفلسطيني بحقوق المشروعة في العودة الى دياره التي هجر منها عام 1948 طبقا لما ورد في القرار 194  ورفض التوطين والوطن البديل والتمسك بـ(أونروا) وخدماتها الى حين عودة اللاجئين الفلسطينيين الى ديارهم.

وحضر الاجتماع عن دائرة شؤون اللاجئين الى جانب د. ابو هولي كل من مدير عام الاعلام والدراسات و(أونروا) رامي المدهون ، ومدير عام المخيمات في المحافظات الجنوبية د. عادل منصور، ومستشار الدائرة د. وجيه ابو ظريفة، وعن لجنة للاجئين في المجلس الوطني بالإضافة الى رئيسها وليد العوض كل من محمود الزق ، وسعدي ابو عابدة، وزاهر الجديلي.

يشار الى ان لجنة اللاجئين في المجلس الوطني تم انتخابها في الدورة الاخيرة للمجلس المركزي وتضم 13 عضواً موزعين على لبنان وسوريا والاردن والضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.



أخبار ذات صلة

مسؤولون بالأمم المتحدة يطالبون باستئناف تمويل منظمات حقوقية فلسطينية حظرتها إسرائيل

مسؤولون بالأمم المتحدة يطالبون باستئناف تمويل منظمات حقوقية فلسطينية حظرتها إسرائيل

اشتية: كافة أشكال التسهيلات الاقتصادية لن تكون مجدية بدون مسار سياسي مرافق لها

اشتية: كافة أشكال التسهيلات الاقتصادية لن تكون مجدية بدون مسار سياسي مرافق لها

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حول اعتقال 6 صيادين ببحر رفح من قبل بحرية الاحتلال

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حول اعتقال 6 صيادين ببحر رفح من قبل بحرية الاحتلال

ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة الـ27 من رمضان بالمسجد الاقصى

ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة الـ27 من رمضان بالمسجد الاقصى

شيخ الأزهر: نوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتفانيه في الدفاع عن الأقصى

شيخ الأزهر: نوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتفانيه في الدفاع عن الأقصى

تفاصيل اللقاء بين الرئيس عباس والعاهل الاردني

تفاصيل اللقاء بين الرئيس عباس والعاهل الاردني

الاحتلال يعزز قواته بالقدس بآلاف العناصر تزامناً مع احياء ليلة القدر بالأقصى

الاحتلال يعزز قواته بالقدس بآلاف العناصر تزامناً مع احياء ليلة القدر بالأقصى

ألمانيا: نقدم الدعم للفلسطينيين بشكل يومي ليتمكنوا من بناء مؤسساتهم نحو اقامة دولتهم

ألمانيا: نقدم الدعم للفلسطينيين بشكل يومي ليتمكنوا من بناء مؤسساتهم نحو اقامة دولتهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

الاحتلال يعزز قواته بالقدس بآلاف العناصر تزامناً مع احياء ليلة القدر بالأقصى

الاحتلال يعزز قواته بالقدس بآلاف العناصر تزامناً مع احياء ليلة القدر بالأقصى

ألمانيا: نقدم الدعم للفلسطينيين بشكل يومي ليتمكنوا من بناء مؤسساتهم نحو اقامة دولتهم

ألمانيا: نقدم الدعم للفلسطينيين بشكل يومي ليتمكنوا من بناء مؤسساتهم نحو اقامة دولتهم

أقرّ عطلة عيد الفطر.. طالع قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

أقرّ عطلة عيد الفطر.. طالع قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

&#34;حددت إجازة عيد الفطر&#34;.. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

"حددت إجازة عيد الفطر".. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

&#34;كهرباء غزة&#34; تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

"كهرباء غزة" تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

منوعات

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

عربي

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

بسبب مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق إعلامية شهيرة

بسبب مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق إعلامية شهيرة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي