عربي

الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ تعاقد الغاز في حال إعادة توجيهه إلى بلد آخر

الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ تعاقد الغاز في حال إعادة توجيهه إلى بلد آخر
رام الله - دنيا الوطن
حذرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، إسبانيا بأنها ستقوم بفسخ التعاقد معها فيما يتعلق بإرسال الغاز، إذا قامت بإعادة توجيه الغاز الجزائري "لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد" بين البلدين.

وقالت الوزارة في بيانها إن "كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه لإسبانيا، لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالاً بأحد بنوده"، بحسب ما جاء على موقع (الميادين).

وأضافت أنّ "أي وجهة للغاز الجزائري غير منصوص عليها في العقد قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط شركة الطاقة الوطنية سونطراك بزبائنها الأسبان".

وأشار البيان إلى أن التحذير جاء بعد تلقي وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والشروع بتنفيذ القرار اليوم أو غداً".

يذكر أنّ شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" وقعت اتفاقاً مع شركة "Eni" الإيطالية مطلع شهر نيسان/أبريل، يستهدف زيادة حجم الغاز المصدر من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى إيطاليا، مما أثار مخاوف إسبانيا من تأثر إمدادات الغاز الجزائري إليها.

أخبار ذات صلة

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

بسبب مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق إعلامية شهيرة

بسبب مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق إعلامية شهيرة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق

شاهد: للمرة الأولى.. السيسي يترحم على مرسي

شاهد: للمرة الأولى.. السيسي يترحم على مرسي

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

ألمانيا: نقدم الدعم للفلسطينيين بشكل يومي ليتمكنوا من بناء مؤسساتهم نحو اقامة دولتهم

ألمانيا: نقدم الدعم للفلسطينيين بشكل يومي ليتمكنوا من بناء مؤسساتهم نحو اقامة دولتهم

أقرّ عطلة عيد الفطر.. طالع قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

أقرّ عطلة عيد الفطر.. طالع قرارات جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية برئاسة اشتية

&#34;حددت إجازة عيد الفطر&#34;.. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

"حددت إجازة عيد الفطر".. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

&#34;كهرباء غزة&#34; تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

"كهرباء غزة" تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان بالقدس المحتلة

منوعات

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

عربي

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

بسبب مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق إعلامية شهيرة

بسبب مقابلة مع أفيخاي أدرعي.. القضاء اللبناني يصدر قراره بحق إعلامية شهيرة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي