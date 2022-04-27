الجزائر تهدد إسبانيا بفسخ تعاقد الغاز في حال إعادة توجيهه إلى بلد آخر

رام الله - دنيا الوطنحذرت وزارة الطاقة والمناجم الجزائرية، اليوم الأربعاء، إسبانيا بأنها ستقوم بفسخ التعاقد معها فيما يتعلق بإرسال الغاز، إذا قامت بإعادة توجيه الغاز الجزائري "لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد" بين البلدين.وقالت الوزارة في بيانها إن "كل تزويد بالغاز الطبيعي الجزائري الموجه لإسبانيا، لأي وجهة غير منصوص عليها في العقد يعتبر إخلالاً بأحد بنوده"، بحسب ما جاء على موقع (الميادين).وأضافت أنّ "أي وجهة للغاز الجزائري غير منصوص عليها في العقد قد يؤدي إلى إلغاء العقد الذي يربط شركة الطاقة الوطنية سونطراك بزبائنها الأسبان".وأشار البيان إلى أن التحذير جاء بعد تلقي وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء بريداً إلكترونياً من نظيرته الإسبانية، تيريزا ريبيرا تبلغه فيه بقرار إسبانيا القاضي بترخيص التدفق العكسي عبر أنبوب الغاز المغاربي الأوروبي، والشروع بتنفيذ القرار اليوم أو غداً".يذكر أنّ شركة الطاقة الجزائرية "سوناطراك" وقعت اتفاقاً مع شركة "Eni" الإيطالية مطلع شهر نيسان/أبريل، يستهدف زيادة حجم الغاز المصدر من الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى إيطاليا، مما أثار مخاوف إسبانيا من تأثر إمدادات الغاز الجزائري إليها.