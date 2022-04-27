دولي

مقتل 3 أشخاص بإطلاق للنار في فندق بولاية ميسيسيبي الأمريكية

مقتل 3 أشخاص بإطلاق للنار في فندق بولاية ميسيسيبي الأمريكية
رام الله - دنيا الوطن
أدى إطلاق للنار في فندق على ساحل الخليج في ولاية ميسيسيبي الأمريكية إلى مقتل ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال عناصر الشرطة في مواجهة مع المشتبه به في محل تجاري على بعد أميال قليلة.

وقالت شرطة "غالف بورت" إن إطلاق النار وقع حوالي الساعة 9 صباحا بالتوقيت المحلي في بيلوكسي برودواي إن، مشيرة إلى أن المسلح فر ثم اعتدى على ما يبدو على ضحية أخرى في "غالف بورت" على بعد حوالي 13 ميلا (20 كيلومترا) غرب بيلوكسي، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وذكرت أن المشتبه به محصن داخل محل تجاري، فيما أغلق عناصر الشرطة المنطقة المحية ومنعوا الأفراد من الوصول إليها.

وقال الضابط هانا هندري إن الضباط كانوا يتفاوضون مع المشتبه به حتى يسلم نفسه، مؤكدا أنه لم يتم إطلاق أعيرة نارية في المواجهة.

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