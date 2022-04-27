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الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)

الكويت تلغي كافة قيود (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مجلس الوزراء الكويتي اليوم الأربعاء إلغاء كافة القيود المتعلقة بفيروس (كورونا) في ظل استمرار تحسن مؤشرات الوضع الوبائي في البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم: "إلغاء فحص الـPCR، لغير الملقحين كشرط للتواجد في المؤسسات التعليمية ومقار العمل، وأن يكون ارتداء الكمامة اختياري داخل جميع الأماكن المفتوحة والمغلقة والالتزام بارتداء الكمامة لمن لديهم أعراض مرضية"، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وتابع: "مجلس الوزراء قرر السماح بدخول الأفراد لجميع الأماكن العامة المغلقة بغض النظر عن حالة اللقاح وبدون إجراء فحص PCR.

وأضاف: "في ظل استمرار تحسن جميع مؤشرات الوضع الوبائي في دولة الكويت، وارتفاع مستويات التحصين التي توفر المناعة المجتمعية، فقد قرر مجلس الوزراء إلغاء فترة الحجر الصحي المقررة على الأفراد مخالطي الحالات المصابة بغض النظر عن حالة اللقاح. وإلغـاء شـرط اللقاح وفحص الـPCR علـى كافـة القادمين من الخارج بغض النظر عن حالة التلقيح. والسماح بعودة الجماهير الرياضية للملاعب بشكل كامل لغير الملقحين.

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