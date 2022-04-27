شؤون فلسطينية

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حول اعتقال 6 صيادين ببحر رفح من قبل بحرية الاحتلال

مركز حقوقي يكشف تفاصيل حول اعتقال 6 صيادين ببحر رفح من قبل بحرية الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
صعَّدت قوات الاحتلال الإسرائيلي من انتهاكاتها المنظمة بحق الصيادين الفلسطينيين في قطاع غزة، وتنوعت هذه الانتهاكات بين إطلاق نار واعتقال صيادين ومطاردتهم، والاستيلاء على مراكبهم ومعداتهم. 

وتأتي هذه الانتهاكات في سياق الحصار المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم الصيادين من بين فئات أخرى من الوصول إلى مصادر رزقهم. 

وأكد مركز الميزان لحقوق الإنسان، أنه وفقا للمعلومات الميدانية، فقد فتحت الزوارق الحربية الاسرائيلية المتمركزة في رض البحر قبالة شاطئ بحر رفح، نيران أسلحتها الرشاشة، عند الساعة 9.30 من مساء يوم الثلاثاء، تجاه مراكب الصيادين، وحاصرت قاربي صيد من نوع (حسكة)، كان على متنهما 6 صيادين من بينهم 3 أطفال وهم: خليل نبيل خليل البردويل (14 عاماً)، محمد إبراهيم خليل البردويل (16 عاماً)، محمد ايمن خليل البردويل (20 عاماً)، محمد نبيل خليل البردويل (17 عاماً)، إبراهيم هويشل حماد أبو عدوان (25 عاماً)، محمد اسعيد ناصر أبو بطن (27 عاماً) وجميعهم من سكان مدينة رفح.

وأكد المركز، أنه جرى اعتراضهم أثناء مزاولتهم مهنة الصيد على مسافة 8 أميال بحرية من شاطئ بحر رفح جنوبي قطاع غزة، وتم اعتقال الصيادين الستة والاستيلاء على القاربين واقتيادهم إلى جهة مجهولة، لافتا في الوقت ذاته، إلى أنه عند حوالي الساعة 7:00 من صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 27/4/2022، أفرجت قوات الاحتلال عن الصيادين الستة عند حاجز بيت حانون (إيرز)، فيما واصلت احتجازها لقاربي الصيد". 

وأشار المركز الحقوقي، إلى أن هذا الحادث جاء بعد أقل من 48 ساعة عن انتهاك مشابه، عندما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ثلاثة صيادين واستولت على مركبهم أثناء تواجدهم في عرض البحر قبالة شاطئ بحر مدينة رفح فجر الاثنين الموافق 25/04/2022. 

وفي السياق ذاته، أكد مركز الميزان، أن عمليات الرصد والتوثيق التابعة له، تشير إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ بداية العام الحالي 2022، وحتى اليوم، (98) انتهاكاً بحق الصيادين في عرض البحر، اعتقلت خلالها (23) صياداً من بينهم (6) أطفال، وأصابت (6) صيادين من بينهم (3) أطفال، واستولت على (7) مراكب صيد. 

وقال: "كما تواصل تلك القوات حظر دخول المعدات الضرورية لاستمرار مهنة الصيد البحري في قطاع غزة في إطار حصارها المشدد المفروض على القطاع"، معربا عن استنكاره الشديد لتصاعد الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين.

وجدد المركز مطالبته للمجتمع الدولي بالتدخل لحماية المدنيين، ووقف الانتهاكات الاسرائيلية المنظمة التي ترتكب بحقهم، مطالبا في الوقت ذاته، سلطات الاحتلال برفع الحصار المفروض على القطاع بما في ذلك الحصار البحري، والافراج عن مراكب الصيادين المحتجزة، وإعادة كافة معدات وأدوات الصيد وتعويض الصيادين وجبر أضرارهم عن الفترة التي توقفوا فيها عن العمل جراء احتجاز مراكب صيدهم.

كما جدد المركز، مطالبته للمجتمع الدولي ولاسيما الدول الأطراف الموقعة على اتفاقية جنيف الرابعة، للقيام بواجبها الأخلاقي والقيام بخطوات عملية لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمثل جريمة حرب مستمرة.

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