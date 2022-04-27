ربع مليون مصلٍ يحيون ليلة الـ27 من رمضان بالمسجد الاقصى

أحيا نحو ربع مليون مصلٍ فلسطيني، مساء اليوم الأربعاء، ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك، في رحاب المسجد الأقصى المبارك، رغم التضييقات والعراقل من قبل الاحتلال الاسرائيلي.



وكان عشرات الالاف من المواطنين الفلسطينيين، قد توافدوا مساء اليوم الأربعاء، من الضفة الغربية والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، الى مدينة القدس، سعياً للوصول الى المسجد الأقصى المبارك، بهدف إحياء ليلة الـ27 من شهر رمضان المبارك.



وانطلقت من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948 أكثر من 150 حافلة محملة بمئات الفلسطينيين من الناصرة وطمرة وأم الفحم والنقب وغيرها من المدن المحتلة.



كما توافد آلاف المواطنين وبأعداد غير مسبوقة على حاجز قلنديا شمال القدس في محاولة للوصول إلى الأقصى.



وتسببت إجراءات الاحتلال والتضييق على المواطنين بأزمة كبيرة على الحاجز.



كما شهد حاجز بيت لحم تضييقاً متعمداً من قوات الاحتلال التي منعت أعداداً كبيراً من المواطنين من دخول القدس.

رام الله - دنيا الوطن