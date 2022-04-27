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شؤون فلسطينية

شيخ الأزهر: نوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتفانيه في الدفاع عن الأقصى

شيخ الأزهر: نوجه التحية لصمود الشعب الفلسطيني وتفانيه في الدفاع عن الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
وجه شيخ الأزهر الشريف الإمام الأكبر أحمد الطيب، التحية للشعب الفلسطيني تقديرا لصموده واستبساله وتفانيه في الدفاع عن المسجد الأقصى، وحمايته من التدنيس الصهيوني لمقدساته.

وقال شيخ الأزهر خلال كلمته باحتفالية ليلة القدر اليوم الأربعاء، بمركز المنارة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، "تحية من قلب كل حر أبي إليك شعب فلسطين البطل، وتقديرا كبيرا لصمودك وتصميمك على حراسة المسجد الأقصى، وحمياته والدفاع عنه"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

كما توجه بالدعاء في هذه المناسبة المباركة أن يعيد إلى اليمن والعراق وسوريا وليبيا ولبنان الأمن والسلام والاستقرار والرخاء، وأن يخلص العالم كله من ويلات الحروب وموجات الكراهية وانتشار الأوبئة والأمراض، سائلا الله بأن يحق الحق وينصر أهله وأعوانه، ويبطل الباطل ويخذل أهله وأشياعه، وأن يرفع شأن أمتنا العربية والإسلامية بين الأمم، ويحقق لها أمنها واستقرارها.

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