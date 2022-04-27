شؤون فلسطينية

"حددت إجازة عيد الفطر".. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

"حددت إجازة عيد الفطر".. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي
رام الله - دنيا الوطن
قررت لجنة العمل الحكومي في غزة، مساء اليوم الأربعاء، صرف المخصص المالي لدعم البلديات قبل عيد الفطر السعيد.

وأقرت اللجنة في اجتماعها الأسبوعي، أيام عطلة عيد الفطر السعيد، على أن تبدأ صبيحة يوم الأحد الموافق 01/05/2022م، وحتى مساء يوم الأربعاء الموافق 04/05/2022م.

وقررت صرف مبلغ (140 ألف شيقل) لصالح هيئة المعابر والحدود، بغرض تطوير وتحسين العمل بصالة الوصول في معبر رفح البري، وتنفيذ مشروع تسهيل وضبط الحركة على المعابر في قطاع غزة.

وكلفت وزارة المالية بتوفير صيانة جهاز تفتيت الحصى في مستشفى الشفاء.

وصادقت على توفير شبكة إنارة كاملة لشارع الرشيد بمنطقة خانيونس، واعتمدت منهجية متابعة خطة التنمية للأعوام 2022-2024.

كما صادقت على سياسات العمل لقطاع رعاية وكفالات الأيتام.

وأحالت عدد من الموظفين للتقاعد بناءً على طلبهم.

واعتمدت معايير تصنيف شركات النظافة المقدمة للخدمات في المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية.

ووافقت على تسوية عدد من تعديات الأراضي في العشوائيات.

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