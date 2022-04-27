شؤون فلسطينية

"كهرباء غزة" تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

"كهرباء غزة" تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين
رام الله - دنيا الوطن
أنهت كهرباء غزة اليوم الأربعاء المرحلة الأولى من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين والتي جاءت بالتعاون والتنسيق مع ديوان الموظفين العام والكلية الجامعية للعلوم التطبيقية لاختيار عدد من موظفي العناية بالمشتركين، حيث بلغ عدد المتقدمين للامتحان المحوسب ممن تنطبق عليهم الشروط قرابة (440) متقدم، وقد أشرفت لجنة الامتحان التي تم تشكيلها من عدد من المدراء  والمختصين على مجمل العملية من فرز الطلبات ووضع الأسئلة ومراجعة الشروط والأوراق الثبوتية، لاختيار أنسب المتقدمين للعمل في الشركة.

وقد تحدث د.خليل شقفة رئيس هيئة المديرين بالشركة خلال جولته الميدانية من مكان عقد الاختبارات مساء اليوم عن أهمية هذه المسابقات والاختبارات التي يتم من خلالها اختيار أكفأ المتقدمين للعمل في الشركة لأن العمل ضمن مراكز العناية بالمشتركين في الشركة يتطلب أشخاص يتمتعون بمؤهلات وامكانيات خاصة ولديهم المعرفة العلمية والعملية للعمل في هذا المجال، وأضاف بأن كهرباء غزة تحرص على أن تكون طواقمها العاملة على أعلى مستوى من المهارة والكفاءة والمرونة وذلك لتحقيق خدمة مميزة للمواطنين.

وقد أشاد د.شقفه بمستوى تنظيم الامتحان وبجهود اللجنة المكلفة متمنيا التوفيق لجميع المتقدمين. 

من جانبه أكد م. ماهر عايش مدير عام الشركة على حرص الشركة على ضخ دماء جديدة في الشركة قادرة علي مواصلة مسيرة البناء والتطوير وتقديم خدمة أفضل وبمستويات مهنية عالية للمواطنين، وأضاف بأن الشركة كانت وما زالت تسعى لتدعيم طواقمها العاملة بكفاءات جديدة وكذلك المساهمة بإتاحة الفرصة للكثير من الخريجين للعمل ضمن تلك الطواقم.


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