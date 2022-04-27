ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

رام الله - دنيا الوطنالتقت محافظ رام الله والبيرة د.ليلى غنام اليوم الأربعاء باللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، وممثلين عن دائرة شؤون اللاجئين تحضيرا للفعاليات المنوي اقامتها في ذكرى نكبة شعبنا ال 74.وأوضحت المحافظ غنام أن إحياء ذكرى النكبة تأكيد على التمسك بالحقوق الوطنية الفلسطينية ولتذكير الأجيال والعالم بظلم الاحتلال التاريخي لشعبنا.وأشارت غنام إلى أن ذكرى النكبة هذا العام تأتي في ظل هجمة الاحتلال الشرسة التي تستهدف مقدساتنا في القدس العاصمة وأبناء شعبنا في جميع أماكن تواجدهم، داعية لأوسع مشاركة بهذه الفعاليات للتأكيد على أن أجيالنا المتعاقبة لن تنسى ذكرى اقتلاعها من ارضها.يشار إلى أن فعاليات إحياء ذكرى النكبة لهذا العام ستحمل شعار "كفى 74 عاماً من الظلم والكيل بمكيالين" في رسالة لكل العالم برفع الظلم التاريخي الواقع على شعبنا.