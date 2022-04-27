شؤون فلسطينية

محافظ سلطة النقد: نسعى لتسخير التكنولوجيا المالية لرفع نسب الشمول المالي في فلسطين

محافظ سلطة النقد: نسعى لتسخير التكنولوجيا المالية لرفع نسب الشمول المالي في فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ سلطة النقد فراس ملحم أن سلطة النقد تضع ضمن أولويات عملها الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي، بما يشمل تعزيز فرص وصول واستخدام جميع الفئات المستهدفة للتمويل والخدمات المالية خاصة الالكترونية، وبما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، وتحقيق الاستقرار والمالي.

جاء ذلك في تصريح له لمناسبة اليوم العربي للشمول المالي، الذي يصادف السابع والعشرين من شهر نيسان من كل عام، وهي فعالية سنوية تم إطلاقها من قبل صندوق النقد العربي بهدف تعزيز نسب الشمول المالي لدى كافة الدول العربية، وتأتي هذا العام تحت شعار "أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المالية والمصرفية في تعزيز الشمول المالي".

وأشار ملحم إلى مجموعة من الإجراءات التي نفذتها سلطة النقد والمؤسسات الشريكة خاصة هيئة سوق رأس المال، خلال الفترة الأخيرة  لتعزيز نسب الشمول المالي في فلسطين، من خلال تعزيز القدرات المالية لكافة فئات المجتمع، وتطوير البنية التحتية والأنظمة والأطر الرقابية والتي من ضمنها ترخيص خمس شركات دفع الكتروني، وإطلاق حملة خاصة بتعزيز انتشار واستخدام بطاقات الصراف الآلي على نقاط البيع، ودمج المرأة في القطاع المالي عبر توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات تنموية تعمل مع النساء، والإعلان عن تبني سياسة النوع الاجتماعي في مؤسسات الإقراض، وتعزيز الوعي المالي لدى الشباب والأطفال من خلال إقامة العديد من النشاطات التوعوية المصرفية لزيادة ثقافتهم ومعرفتهم المالية، ودعم رياديي الأعمال وأصحاب المشاريع عبر إطلاق المختبر التنظيمي لدعم ابتكارات التكنولوجيا المالية وإطلاق المنصة الإلكترونية الأولى في فلسطين "منشأتي" لدعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد المحافظ أن سلطة النقد تحث بشكل دائم المصارف والمؤسسات المالية على تنفيذ أنشطة وتطوير خدمات ومنتجات تعمل على تعزيز المسؤولية المجتمعية، مشيرا إلى أن قيمة إسهامات المصارف في المسؤولية المجتمعية بلغت 4,781,976 دولارا عام 2021 في عدة مجالات أهمها الصحة والبيئة، والتنمية، والتعليم، والإغاثة، والطفولة، ورعاية ذوي الاحتياجات الخاصة، ودعم الابداع والشباب وتمكين المرأة.

وأضاف "في خطة العمل للعام 2022 حرصنا على التوعية بأهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية بالعمل على تطوير وتحسين الاتصال وتبادل المعلومات من خلال التوسع في تقديم الخدمات المالية الرقمية (Digital Financial Services)، بما يخدم تعزيز فرص الوصول إلى الخدمات المالية بتكلفة أقل وفاعلية أعلى من قبل كافة فئات المجتمع، وبما يتوافق مع خطة الحكومة نحو التحول الرقمي والخدمات الحكومية الالكترونية".

يشار إلى أنه ووفقا لبيانات ومؤشرات الشمول المالي في فلسطين حتى نهاية العام 2021 فإن%46  من البالغين يمتلكون حساباً بنكياً واحداً على الأقل، %62 منهم ذكور و%29 إناث، و%10 منهم  قد حصلوا على قرض مالي من مصرف أو مؤسسة إقراض، و%8 من البالغين يمتلكون حساب لدى شركات خدمات الدفع الالكتروني.

أخبار ذات صلة

&#34;حددت إجازة عيد الفطر&#34;.. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

"حددت إجازة عيد الفطر".. أبرز قرارات لجنة متابعة العمل الحكومي

&#34;كهرباء غزة&#34; تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

"كهرباء غزة" تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان بالقدس المحتلة

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان والمشاركة في &#34;فجر الانتصار&#34; بالأقصى

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان والمشاركة في "فجر الانتصار" بالأقصى

صعود جديد للدولار مقابل الشيكل

صعود جديد للدولار مقابل الشيكل

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين والدول العربية

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين والدول العربية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

&#34;كهرباء غزة&#34; تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

"كهرباء غزة" تنهي المرحلة الأولي من الاختبارات المحوسبة لوظيفة العناية بالمشتركين

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

ليلى غنام تدعو لأوسع مشاركة في فعاليات ذكرى النكبة

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يتحضر لمزيدٍ من تهويد باب العامود على وقع منع المقدسيين والمقاومة مسيرة الأعلام

الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان بالقدس المحتلة

الاحتلال يعتقل شابًا من سلوان بالقدس المحتلة

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

منوعات

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

عربي

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا