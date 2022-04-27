شؤون فلسطينية

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين والدول العربية

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين والدول العربية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن مرصد فلسطين الفلكي، عن موعد أول ايام عيد الفطر 2022 في جميع الدول العربية.

وقال مرصد فلسطين، في بيانٍ صحفي، وصل "دنيا الوطن": "معظم الدول العربية والاسلامية ستتحرى هلال شهر شوّال مساء يوم السبت المُقبل 30/4/2022 (29 رمضان) وسيولد الهلال في ذات اليوم الساعة 11:28 ليلاً بتوقيت القدس".

وأضاف: "وبعد غروب شمس هذا اليوم ستستحيل رؤية الهلال في جميع الدول العربية والاسلامية وذلك بسبب حدوث الاقتران (توّلد الهلال) بعد غروب شمس يوم التحري، الأمر الذي يعني أنه لن يكون هناك هلال أصلاً حتى يَتمَّ تحري رؤيته مساء يوم السبت، وبذلك سيكون يوم الأحد 01/05/2022 هو المتمم لشهر رمضان ثلاثين يوماً في الدول التي بدأت الشهر يوم السبت الموافق 02/04/2022".
 
وتابع: "أما بالنسبة للدول التي بدأت شهر رمضان يوم الأحد الموافق 03/04/2022 ، فإن يوم التاسع والعشرين منه سيوافق يوم الأحد 01/05/2022، وفي مساء هذا اليوم سيُمكن رؤية الهلال من معظم مناطق العالم الإسلامي إما بالعين المجردة أو باستخدام التلسكوب".

واختتم المرصد بيانه بالقول: "وبناءً على ذلك فإن أول أيام عيدالفطر المبارك لعام 1443هـ، سيكون يوم الإثنين الموافق 02/05/2022 في كل الدول العربية ومعظم دول العالم الإسلامي بإذن الله".

أخبار ذات صلة

محافظ سلطة النقد: نسعى لتسخير التكنولوجيا المالية لرفع نسب الشمول المالي في فلسطين

محافظ سلطة النقد: نسعى لتسخير التكنولوجيا المالية لرفع نسب الشمول المالي في فلسطين

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان والمشاركة في &#34;فجر الانتصار&#34; بالأقصى

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان والمشاركة في "فجر الانتصار" بالأقصى

صعود جديد للدولار مقابل الشيكل

صعود جديد للدولار مقابل الشيكل

نادي الأسير: الاحتلال ينفّذ عملية قتل بطيء بحقّ الأسير ناصر أبو حميد

نادي الأسير: الاحتلال ينفّذ عملية قتل بطيء بحقّ الأسير ناصر أبو حميد

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

الجبهة الديمقراطية تنظم مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنظم مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

مركز فلسطين: 23 حالة اعتقال استهدفت الصيادين في غزة منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 23 حالة اعتقال استهدفت الصيادين في غزة منذ بداية العام الجاري

منوعات

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

عربي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق