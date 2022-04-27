شؤون فلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنظم مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية

الجبهة الديمقراطية تنظم مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
نظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركات المقاطعة حملات المقاطعة مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منها: البحرين، الكويت، الأردن، المغرب، وإيرلندا، تشيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية. 

كما أدانت حملات المقاطعة التهجم على حركة المقاطعة في مصر من قبل بعض المستوطنين الإسرائيليين، بعد إقناع فندق "توليب" بعدم إستقبال الوفد القادم من دولة الإحتلال الإسرائيلية لحضور المهرجان الذي أقيم في سيناء.

كذلك، أدانت حملات المقاطعة إستقبال فندق "هيلتون نويبع" المهرجان الذي تقيمه دولة الإحتلال الإسرائيلية في سيناء، بعد إستجابة فندق "توليب" لنداء حركة المقاطعة ورفض إستضافته.

وعلى صعيد متصل، أدان ناشطون بحملات المقاطعة إعلان الإمارات المشاركة في ذكرى "إستقلال إسرائيل" والتي هي النكبة الفلسطينية.

بينما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار إدارة مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة إستبعاد "إسرائيل" من لائحة شركائها، بعد رفض عدد من المخرجين المشاركة في المهرجان في حال إستمرت الشراكة مع سفارة دولة الإحتلال الإسرائيلية في بروكسل .

أخبار ذات صلة

محافظ سلطة النقد: نسعى لتسخير التكنولوجيا المالية لرفع نسب الشمول المالي في فلسطين

محافظ سلطة النقد: نسعى لتسخير التكنولوجيا المالية لرفع نسب الشمول المالي في فلسطين

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان والمشاركة في &#34;فجر الانتصار&#34; بالأقصى

دعوات لإحياء ليلة 27 من رمضان والمشاركة في "فجر الانتصار" بالأقصى

صعود جديد للدولار مقابل الشيكل

صعود جديد للدولار مقابل الشيكل

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين والدول العربية

مرصد فلكي يُعلن موعد أول أيام عيد الفطر في فلسطين والدول العربية

نادي الأسير: الاحتلال ينفّذ عملية قتل بطيء بحقّ الأسير ناصر أبو حميد

نادي الأسير: الاحتلال ينفّذ عملية قتل بطيء بحقّ الأسير ناصر أبو حميد

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

رمزي رباح: تغيير وظائف (أونروا) استهداف خطير للحقوق السياسية والإنسانية للاجئين

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

مركز فلسطين: 23 حالة اعتقال استهدفت الصيادين في غزة منذ بداية العام الجاري

مركز فلسطين: 23 حالة اعتقال استهدفت الصيادين في غزة منذ بداية العام الجاري

منوعات

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

عربي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق