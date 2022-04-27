الجبهة الديمقراطية تنظم مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية

رام الله - دنيا الوطننظمت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين حركات المقاطعة حملات المقاطعة مظاهرات ووقفات عديدة في مختلف الدول العربية والأجنبية دعما للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني منها: البحرين، الكويت، الأردن، المغرب، وإيرلندا، تشيكاغو في الولايات المتحدة الأميركية.كما أدانت حملات المقاطعة التهجم على حركة المقاطعة في مصر من قبل بعض المستوطنين الإسرائيليين، بعد إقناع فندق "توليب" بعدم إستقبال الوفد القادم من دولة الإحتلال الإسرائيلية لحضور المهرجان الذي أقيم في سيناء.كذلك، أدانت حملات المقاطعة إستقبال فندق "هيلتون نويبع" المهرجان الذي تقيمه دولة الإحتلال الإسرائيلية في سيناء، بعد إستجابة فندق "توليب" لنداء حركة المقاطعة ورفض إستضافته.وعلى صعيد متصل، أدان ناشطون بحملات المقاطعة إعلان الإمارات المشاركة في ذكرى "إستقلال إسرائيل" والتي هي النكبة الفلسطينية.بينما ثمن ناشطون بحملات المقاطعة قرار إدارة مهرجان بروكسل للأفلام القصيرة إستبعاد "إسرائيل" من لائحة شركائها، بعد رفض عدد من المخرجين المشاركة في المهرجان في حال إستمرت الشراكة مع سفارة دولة الإحتلال الإسرائيلية في بروكسل .