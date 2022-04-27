ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

رام الله - دنيا الوطنقال عضو المكتب السياسي لـ (حركة حماس)، هارون ناصر الدين، إن "معركة سيف القدس أحدثت كيًا لوعي العدو الصهيوني، وأرست قواعد مهمة بأن هناك من يدافع عن القدس وعن المسجد الأقصى وعن فلسطين".ودعا ناصر الدين كل مسلم "للنظر إلى دوره في معركة التحرير القادمة، والتي باتت قريبة خاصة بعد ما جرى في معركة سيف القدس، وفي شهر رمضان المبارك".وأوضح أن "نتائج سيف القدس لا تزال حاضرة، وآخرها ما جرى في شهر رمضان بالتصدي لمحاولات المستوطنين تدنيس وتقسيم المسجد الأقصى".كما دعا ناصر الدين العالم العربي والإسلامي "للمشاركة في حملة الفجر العظيم، وأن تكون هناك توأمة في كل الدول مع المسجد الأقصى المبارك، وعقد النية على أن يكون ذلك إسهاماً في تحرير فلسطين".وقال ناصر الدين إن "الثقة بالأمة العربية والإسلامية لم تتزعزع يومًا، مشيراً إلى أن مظاهر التضامن مع القدس في شهر رمضان، تدل على مكانة القدس والمسجد الأقصى لدى الأمة الإسلامية التي لا تقبل بوجود الكيان الصهيوني".وأضاف أن "يوم القدس العالمي يرمز إلى أن القضية الفلسطينية هي قلب الأمة، وأنها لن تنسى وتحتاج جهود للتحرير".