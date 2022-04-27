شؤون فلسطينية

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)
علي فيصل
رام الله - دنيا الوطن
نظم قطاع العمال في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في مخيم البداوي حفلا، شارك فيه العشرات من قيادة وكوادر ومناضلي القطاع والعاملين بالحقل النقابي والاجتماعي والوطني، وذلك في إطار فعاليات الدعم والاسناد للمقاومة الشعبية وصمود الشعب الفلسطيني في الاراضي المحتلة. 

وقد شارك فيه الرفيق علي فيصل نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني وعضو المكتب السياسي للجبهة، واركان بدر امين قطاع العمال في لبنان، واعضاء قيادة الجبهة في لبنان ابو عمر قطب، فادي بدر، خالد ابو النور، عاطف خليل ولينا الصوري.

بدوره، عرض نائب رئيس المجلس الوطني و عضو المكتب السياسي للجبهة وأمينها في لبنان علي فيصل آخر المستجدات السياسية، موجهاً التحية للمقاومين في الضفة والقدس وقطاع غزة والأراضي المحتلة عام 1948 الذين لقنوا "العدو الإسرائيلي" وقطعان مستوطنيه درساً لن ينسوه، في سياق المعركة المفتوحة ضد الاحتلال والتي لم ولن تتوقف حتى ارغامه على الانسحاب ذليلا من فوق الارض الفلسطينية.

وأكد فيصل بأن الشعب الفلسطيني موحد حول خيار المقاومة، وهو ينتظر من القيادة الفلسطينية تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة الشعبية، لتوفير الغطاء للمقاومة وتصعيدها وصولا لاندلاع الانتفاضة الثالثة والعصيان الوطني الشامل، لأن المقاومة والانتفاضة هي أقصر الطرق لدحر الاحتلال والفوز بالحقوق الوطنية المشروعة، نقيضا للرهان على الوعود الأمريكية واستئناف المفاوضات مع الاحتلال الإسرائيلي.

وعن اللاجئين في لبنان شدد على رفض تصريحات المفوض العام (أونروا) بما يعني تحويل جزء من الخدمات لمؤسسات دولية أخرى، لأنها محاولة لضرب الابعاد السياسية لوكالة الغوث، على طريق استهداف قضية اللاجئين وحق العودة، وهو ما يرفضه الشعب الفلسطيني بكافة مكوناته الرسمية و السياسية والحزبية والمؤسساتية والشعبية. 

أخبار ذات صلة

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد تمر بمرحلة حرجة وخطيرة

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد تمر بمرحلة حرجة وخطيرة

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

أول تعليق من نقابة مربي &#34;الدواجن&#34; على التسعيرة الجديدة في القطاع

أول تعليق من نقابة مربي "الدواجن" على التسعيرة الجديدة في القطاع

الخارجية الفلسطينية تُدين إعدام الشهيد &#34;مساد&#34; في جنين

الخارجية الفلسطينية تُدين إعدام الشهيد "مساد" في جنين

الإسلامية المسيحية: المبعوث الأممي قدم معلومات مضللة لمجلس الأمن حول الأحداث في الأقصى

الإسلامية المسيحية: المبعوث الأممي قدم معلومات مضللة لمجلس الأمن حول الأحداث في الأقصى

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

متأخر عن الإنجاب (14 عاماً).. مواطن من غزة يناشد الحكومة بتوفير تكاليف علاج له

ابو غوش يدعو الحكومة الايفاء بالالتزامات تجاه مشفى المقاصد في العاصمة ليستمر بتقديم الخدمات الطبية لابناء شعبنا

ابو غوش يدعو الحكومة الايفاء بالالتزامات تجاه مشفى المقاصد في العاصمة ليستمر بتقديم الخدمات الطبية لابناء شعبنا

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

الخارجية تطالب مجلس الأمن الدولي احترام التزاماته بما يضمن تنفيذ القرار ٢٣٣٤

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

ناصر الدين: سيف القدس قربت معركة التحرير

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

فيصل: نرفض مواقف المفوض العام وندعو للتحرك من أجل حماية (أونروا)

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد تمر بمرحلة حرجة وخطيرة

هيئة الأسرى: الحالة الصحية للأسير ناصر أبو حميد تمر بمرحلة حرجة وخطيرة

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

الاحتلال يقتحم منزل القيادي بحماس جمال أبو الهيجا ويعتقل نجله

منوعات

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في &#34;الكبير أوي&#34;

بدر الحجرف: الدراما المصرية في رمضان الأفضل عربيا.. وأحمد مكي تألق في "الكبير أوي"

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: نادية الجندي تهاجم غادة عبدالرازق بسبب هذا الفيلم

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: محمد إمام يصدم جمهوره بآخر إطلالة له

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) &#34;أقص لسانك&#34;

شاهد: فجر السعيد تهاجم شهير على (سناب شات) "أقص لسانك"

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

شاهد: رحمة أحمد تهدد أحد متابعيها باللجوء للقضاء

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

خالد الصاوي يتعرض لهجوم عنيف من متابعيه.. ما السبب؟

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: سلمى رشيد توضح حقيقة خلافها مع أحلام

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: نجاة محاسب مسلسل بطلوع الروح بعد أيام من اختطافه

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: مصطفى شعبان يدخل بنوبة بكاء على الهواء مباشرة

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

شاهد: تامر عبد المنعم يحدث ضجة عن علاقته بزينة قبل 24 عام

عربي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق