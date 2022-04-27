الجهاد الإسلامي: كتيبة جنين والمقاومون الأحرار تصدوا ببسالة لقوات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنقال الناطق باسم حركة الجهاد الإسلامي طارق سلمي: "إن️ كتيبة جنين والمقاومين الأحرار، تصدوا ببسالة لمحاولة اقتحام مخيم جنين والتفافهم حول عوائل الشهداء وحمايتهم وأفشلوا محاولة اعتقال الوالد المجاهد فتحي حازم".وأشار سلمي في تصريح صحفي، اليوم الأربعاء إلى أن ️"الشهيد أحمد مساد التحق بشهداء فلسطين وشهداء جنين وأن دمه النازف شاهد على عطاء شعبنا وتضحياته، مؤكدا أن هذا الدم أمانة في الأعناق التي لن تنحني ولن تتراجع".وأضاف: ️"وحدة شعبنا وثباته جدار منيع وضمانة إبقاء قضيتنا حيّة بالجهاد والمقاومة"، مشددا على أن "حملات الاعتقال لن تكسر عزيمة شعبنا ولن تثني المقاومة ولن تحاصرها ، فالمقاومة تتمدد والالتفاف حولها يتسع والمقاومون يواصلون ثباتهم في كل بقعة من أرض فلسطين" بحسب ما ذكر الناطق باسم الجهاد".