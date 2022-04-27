أول تعليق من نقابة مربي "الدواجن" على التسعيرة الجديدة في القطاع

علق رئيس نقابة مربي الدواجن في قطاع غزة مروان الحلو، اليوم الأربعاء، على فرض وزارتي الزراعة والاقتصاد تسعيرة خاصة بالدجاج وهي 12 شيكل للمستهلك بدءاً من يوم غد الخميس، بالإضافة على تدخل الجمعية الزراعية النقابية للدواجن والأعلاف و"الفقاسات" في الأمر.



وقال الحلو في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن"، إنهم: "ليسوا مع تسعيرة الحكومة على الإطلاق إن كان سعر الدجاج 12 أو 6 شواكل"، مؤكداً أن موقفهم واضح وعلى الحكومة التدخل في جوهر القضية وليس في آخر حلقة من هذا المنتج.



وأضاف: "كما وعلى الحكومة التدخل في أسعار المدخلات الأساسية للإنتاج، لأن هناك استغلال واضح من قبل تجار الأعلاف الذين يحققون أكبر كسب على حساب المزارع الذي مربحه لا يتجاوز 2 شيكل".



وأكد الحلو، أن موقف النقابة صريح، فنحن مع توجهات الحكومة في تحديد التسعيرة إذا تدخلت لحمايتنا كمزارعين في ضبط الأسعار في كافة الجوانب وفي مقدمتها المدخلات الأساسية للإنتاج من أسعار الصيصان والأعلاف معاً.



وتابع: "ليس لنا علاقة بتفاهمات أو اتفاقات تمت بين الحكومة والجمعية الزراعية على أسعار الدجاج اللاحم في الأسواق على الإطلاق"؛ رافضاً تمثيل الجمعية لمربي الدواجن في قطاع غزة لأن مسماها جمعية ولا تمثل إلا التجار ومستوردي الأعلاف وأصحاب "الفقاسات" فقط.



وأردف: "مزارعينا مربي الدواجن بكافة قطاعاته اللاحم والحبش والبياض أبطال ولهم منا كنقابة وسام شرف ولن يرفعوا الراية البيضاء أمام كافة الانتكاسات التي تعرضوا لها".



واختتم رئيس نقابة مربي الدواجن بالقول، إنه: "لا يحق لأي مؤسسة تعمل على الاستيراد والبيع للأعلاف والصيصان وتعمل على استغلالنا في أسعارها ومن ثم تمثل مزارعينا أمام جهات حكومية أو مدنية".



والجدير بالذكر، أن وزارة الاقتصاد أعلنت يوم أمس في تصريح لها، أنه ابتداءً من يوم الخميس 28 نيسان/ إبريل 2022، سيكون الحد الأقصى لسعر الدجاج الحي 12 شيكلاً للمستهلك.



وأشارت الوزارة، إلى أن ذلك جاء بعد التوافق بين الجمعية الزراعية النقابية للفقاسات والدواجن والاعلاف ووزارتي الزراعة والاقتصاد، مؤكدةً أن طواقم حماية المستهلك التابعة لها، ستتابع الالتزام بالتسعيرة الحكومية، وستتخذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين.



خاص دنيا الوطن- هاني الإمام