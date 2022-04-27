تعطل خدمة الإنترنت في عدة مدن فرنسية بسبب أعمال تخريب معتمدة

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وكالة "فرانس برس"، اليوم الأربعاء، أنه تم الإبلاغ عن تباطؤ وانقطاع بخدمة الإنترنت، في مدن فرنسية عديدة.وكشفت الوكالة، أنه تم الإبلاغ عن انقطاع بخدمة الانترنت بعد تضرر شبكة الألياف البصرية بسبب أعمال التخريب.وأوضحت وزارة الاقتصاد للوكالة أنه "تم إبلاغها بمشكلة "قطع أنابيب" قد تكون ناجمة عن أعمال تخريب متعمدة".ونشرت الشركة المشغلة "فري" والمتضررة إلى حد كبير، تغريدة عبر موقع "تويتر"، قالت فيها إن "أفعالًا مسيئة عدة" طالت البنية التحتية للألياف الضوئية خلال الليل وأصبحت الآن "محدودة".