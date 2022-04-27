هيئة الأرصاد المصرية توجّه تحذيرًا للمواطنين حول الـ48 ساعة القادمة

رام الله - دنيا الوطنحذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر، من آخر صورٍ للأقمار الصناعية، والتي تشير إلى أجواء حارة شبه ثابتة خلال اليومين القادمين على كافة الأنحاء نهارًا مائلة للبرودة ليلا.وحسب موقع (اليوم السابع)، فإن الهيئة أوضحت أنه "ستتكون الشبورة المائية صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، كما تنشط الرياح يوم الخميس على غرب البلاد تكون مثيرة للرمال والاتربة".وأشارت إلى أن طقس اليوم الأربعاء، سيكون حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء، معتدل على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد".