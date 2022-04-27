المطران حنا: القدس مستهدفة بمسيحييها ومسلميها وكافة مقدساتها



واعتبر حنا، التصرفات على أنها "همجية غير مقبولة وغير مبررة ويجب أن تقوم الكنائس المسيحية كلها وجميع من يعنيهم هذا الأمر في عالمنا بإتخاذ الاجراءات والمبادرات والقرارات الضرورية لمنع تكرار هذه المشاهد المؤلمة والمحزنة والتي عاشتها مدينة القدس خلال الاحتفال بعيد القيامة".



وأضاف: "ليس من صلاحيات الشرطة الإسرائيلية أن تتدخل في شأن كنسي فعيد القيامة هو عيد كنسي ونرفض تدخل الشرطة الإسرائيلية تحت ذريعة الأمن في تنغيص فرحة المؤمنين ناهيك عن الإغلاقات والحواجز التي نصبت في الازقة والشوارع المؤدية إلى كنيسة القيامة.



رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الارثوذكس لدى استقباله وفدا من زوار وحجاج المدينة المقدسة، إننا نعرب عن شجبنا واستنكارنا للتعديات والاستفزازات التي لحقت بكثير من المسيحيين لدى توجههم إلى كنيسة القيامة للاحتفال بسبت النور عشية عيد القيامة المجيد.