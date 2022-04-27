"هيئة منظمة الهيكل" تدعو لاقتحام كبير للأقصى الخميس المقبل





كما وأسفرت تلك المواجهات عن إصابات المئات من المصلين بالغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.



ولاقت هذه الأحداث والاقتحامات خلال شهر رمضان ردود فعل عربية وإقليمية منددة.













رام الله - دنيا الوطنوجّهت "هيئة مقر منظمات الهيكل" دعوة لاقتحام كبير للمسجد للأقصى يوم "ما يسمى الاستقلال".وقالت الهيئة، إن ما يسمى "يوم الاستقلال" سيوافق الخميس 5/5/2022 وسيكون الاقتحام بين الساعة 7:00 و 11:00 صباحا وبين الساعة 13:00 و 14:30 ظهرًاويُشار إلى أن باحات المسجد الأقصى، قد شهدت مواجهات عنيفة بين المصلين المقدسيين وشرطة الاحتلال، خال ما يُسمى بـ"عيد الفصح العبري".