إتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني يدين جريمة إعدام الاحتلال للشاب "عويدات"



واعتبر المكتب التنفيذي لـ"شباب"، أن هذه الجريمة الممنهجة، التي ترتقي لمستوى جرائم الحرب، تأتي في سياق الحملة الإجرامية، التي تشنها قوات الإحتلال الإسرائيلية، على الشعب الفلسطيني، في مختلف مدن وقرى الضفة الغربية، والتي تتزامن مع تصاعد الإعتداءات الإسرائيليية على المرابطين في مدينة القدس المحتلة، وما يتخللها من عمليات إعدامات ميدانية، تطال الشباب والشعب الفلسطيني بدم بارد.



ودعا المجتمع الدولي والإتحاد الأوروبي، إلى التوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، في التعاطي مع قضايا الإحتلال والتطهير العرقي، وإلى تحمل المسؤولية كاملة إتجاه الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض منذ (74) عاما، لعمليات التطهير العرقي والتهجير القصري والإعدامات الممنهجة، على يد نظام الفصل العنصري ودولة "الأبرتهايد" الإسرائيلية الأخيرة على وجه الأرض.

رام الله - دنيا الوطنأدان المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب الأوروبي الفلسطيني "شباب"، جريمة إعدام قوات الإحتلال الإسرائيلية فجر اليوم، الشاب "أحمد إبراهيم عويدات" البالغ من العمر (20) عاما، بعد أن تعمدت إطلاق النار الحي مباشرة على رأسه، مما أدى إلى إستشهاده على الفور، وإصابة عددا آخر من الشبان الفلسطينيين.