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شؤون فلسطينية

10% من المصابين يحتاجون لزراعة كبد..كيف تحمي نفسك من التهاب الكبد الذي انتشر مؤخراً؟

10% من المصابين يحتاجون لزراعة كبد..كيف تحمي نفسك من التهاب الكبد الذي انتشر مؤخراً؟
توضيحية
خاص دنيا الوطن- روعة عثمان
أعلنت وزارة الصحة بغزة عن تسجيل أول حالة مشتبه بها بالتهاب الكبد الوبائي، مجهول المصدر. وبيّنت الوزارة في اتصال لـ "دنيا الوطن" مع هيثم عمران، رئيس قسم الأوبئة "أن الحالة المشتبه بها لطفلة تبلغ من العمر خمسة أعوام، تعاني من آلام في البطن، واصفرار خفيف، وقيء، وقد ساءت حالتها، ما استدعى نقلها للعناية الفائقة، لتلقي العلاج المناسب".

وأعلنت منظمة الصحة العالمية أنه حتى 21 نيسان/ أبريل الجاري، تم تسجيل إصابات بالتهاب كبد غير معروف السبب في 16 دولة حول العالم، أبرزها: بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وإسبانيا، والدنمارك، وإيرلندا، وهولندا، وإيطاليا، والنرويج، وفرنسا.

وتواصل موقع "دنيا الوطن" مع الدكتور رامي العبادلة، اختصاصي أمراض الباطنة، الذي قال: "حتى الآن لم تُعرف طبيعة المرض، ولا مصدره، إلا أنه مرض خطير، وهو التهاب كبدي، يؤدي إلى ارتفاع وظائف الكبد، وفي بعض الأحيان، قد يؤدي لفشل الكبد".

وأضاف "سجّل العالم 170 حالة إصابة، وحالة وفاة واحدة، بالإضافة إلى 17 حالة احتاجت زراعة كبد". 

ويرى العبادلة أن أخطر ما في الأمر أن 10% من تلك الحالات، احتاجت لعملية زراعة كبد، إذ يدخل الكبد لمرحلة اللاعودة، ويحتاج حينها لعملية زراعة.

وعن مسببات المرض، قال العبادلة: "كل ما هو معلوم حتى اللحظة أنه مرض، ينتقل عبر الطعام والشراب".

 أما سبل الوقاية، فأكد العبادلة أنها تتمثل بالحفاظ على النظافة، وتجنب شراء الأطعمة من الأماكن المشكوك بنظافتها، والحفاظ على مستوى عالٍ من النظافة عند إعداد الطعام، وغسل الخضروات واللحوم، وغسل الأيدي بالصابون باستمرار، تجنباً لالتقاط الفيروس المسبب للعدوى.

وتابع العبادلة حديثه، فقال "لالتهاب الكبد عدة أنواع، ولكل نوع تحاليل خاصة تكشف عنه، بخلاف النوع الجديد الذي أُعلن عنه مؤخراً، إذ لم يتم تصنيفه حتى الآن، حيث تظهر نتائج الفحوصات سلبية".

وعن مرض التهاب الكبد الوبائي في فلسطين، قال العبادلة بأن "فلسطين من الدول ذات المستوى الجيد في عدد الحالات، بواقع أقل من حالتين لكل 100 ألف شخص".

وحثّ العبادلة الناس، بضرورة اتباع طرق الوقاية للحفاظ على السلامة، لا سيما وأننا مقبلون على عيد الفطر، الذي يكثر فيه شراء الحلويات، وضرورة الابتعاد عن الأطعمة غير مضمونة الصناعة والتغليف.


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