الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية والقدس

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، حملة اعتقالات واسعة طالت مختلف مدن الضفة الغربية.



وفي جنين، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: ياسر أبو الرب، والأسيران المحرران علاء حنايشة، وعلي أبو الرب من بلدة قباطية جنوبا، وعاصم جمال أبو الهيجا، ويزن مرعي، ونضال أمين خازم من مخيم جنين.



أما رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: الأسير المحرر رياض أبو صفية (62 عاما) من قرية بيت سيرا، والأسير المحرر محمد غيظان، ونجليه عوض وعبد العزيز من قرية قبيا.



ومن القدس، اعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر عصام جودت إسماعيل ريان (46 عاما)، من قرية بيت دقو شمال غرب المحافظة.



وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن وليد أبو تركي ونجله محمد، من خربة قلقس شرق المحافظة، والأسير المحرر مصطفى جميل غنيمات من بلدة صوريف.



رام الله - دنيا الوطن