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شؤون فلسطينية

اشتية: تشكيل لجنة مختصة لدراسة رواتب جميع الموظفين

اشتية: تشكيل لجنة مختصة لدراسة رواتب جميع الموظفين
محمد اشتية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن  رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، اليوم الأربعاء، عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء.

وطالب  اشتية، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا"، بعدم الولوج الى أية إجراءات من شأنها المساس بحقوق اللاجئين، او إحالة اي من خدمات "الاونروا" لمؤسسات دولية أخرى.

وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، قال اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة رقم 158، إن ذلك سيكون خرقًا للقرار الدولي رقم (302)، الذي أنشأت الوكالة بموجبه والتفويض الذي حدد المسؤوليات الملقاة على عاتقها.

وفي شأن آخر، أشار رئيس الوزراء إلى ان الحكومة تجاوبت إيجابا مع مطالب النقابات والاتحادات ضمن الوضع المالي الصعب الذي نعيشه، والذي تسببت به الإجراءات الإسرائيلية والخصومات وقرارات سياسية دولية أخرى، أهمها "صفقة القرن"، التي لا زلنا نعيش الاثار التي ترتيب عليها.

ودعا اشتية الجميع بتفهم الظرف الوطني العام الذي نعيشه، لكي نتجنب مثل هذه القضايا المطلبية مستقبلا، وأعلن عن تشكيل لجنة مختصة من وزارة المالية وديوان الموظفين وهيئة التقاعد ووزارة العدل والإدارة المالية العسكرية لدراسة رواتب جميع الموظفين وتقديم التوصيات اللازمة بهذا الخصوص الى مجلس الوزراء.

ويناقش مجلس الوزراء اليوم قضايا متعلقة بالبنية التحتية، والكهرباء، والنفايات الصلبة، وقوانين متعلقة بالطفل والتفتيش القضائي لأعضاء النيابة، واقدمية القضاة، إضافة الى تقارير اللجان الوزارية وتقارير مالية وصحية وسياسية وامنية.

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