المبادرة الوطنية تطالب بإنصاف المعلمين وتلبية مطالبهم وإنقاذ العملية التعليمية





وأكدت المبادرة على أهمية إعادة النظر في الموازنة العامة وتخصيص موازنات أكبر لقطاعات التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية لأنها تخدم أوسع الفئات الاجتماعية وأكثرها معاناة من الفقر والتهميش.



و قالت المبادرة الوطنية في بيان لها اليوم الأربعاء، إن "قطاعي التعليم والصحة من أهم القطاعات الحيوية لحماية صمود الشعب الفلسطيني، وإن المعلمين والمعلمات لم يقصروا يوما في أداء واجباتهم الوطنية والمهنية، وإن دورهم بالغ الأهمية في بناء الأجيال الفلسطينية".