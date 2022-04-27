راصد جوي: كتلة خماسينية حارّة تضرب المنطقة يوم الجمعة المقبل



وأضاف العلامي خلال حديثه لـ" دنيا الوطن" إنّ درجات الحرارة ستتجاوز بداية الثلاثينيات في العديد من المناطق تصل أحيانا إلى ما بعد منتصف الثلاثينيات.



وأشار أن الكتلة الخماسينية ستكون مصحوبة بإرتفاع في نسب الغبار والأتربة في الجو خاصة يوم السبت.



ونوّه العلامي إلى أن يوم الأحد سيشهد تراجع أو انحسار في تأثير الكتلة الخماسينية وانخفاض درجات الحرارة بشكل واضح وذلك ضمن التقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، لتعود إلى الاجواء الربيعية المعتادة.



وأشار الى أن يوم الإثنين سيشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة ولكنها ستكون أجواء ربيعية دافئة والتي ستكون أعلى من معدلها الطبيعي العام ولكن ليس بشكل كبير تتراوح ما بين منتصف إلى أواخر العشرينات في معظم وغالبية المناطق.



وأكد أن يوم الثلاثاء والذي يعنبر ثاني أيام عيد الفطر المبارك سيشهد عودة للأجواء الخماسينية ودرجات حرارة مرتفعة بشكل كبير.



خاص دنيا الوطن ـ مدلين خلةقال الراصد الجوي، ليث العلامي، إنّ المنطقة تتأثر الجمعة بكتلة هوائية خماسينية تستمر حتى يوم السبت، تُصنّف ما بين حارّة نسبيًا إلى حارّة ستؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملموس مقارنة بالأسبوع الماضي.