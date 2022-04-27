الصحة بغزة تكشف تطورات حالة المشتبه بها بالتهاب الكبد الحاد الوبائي

خاص دنيا الوطن- شيماء عيدقال رئيس قسم الأوبئة والرصد الوبائي في وزارة الصحة بغزة، هيثم عمران إنه "خلال الأسابيع الماضية تم رصد مرض مجهول السبب في العالم، أُطلق عليه التهاب الكبد الفيروسي الحاد الغامض"، وهو غامض لأنه مُشابه لنفس الأعراض الكبد الوبائي من اصفرار في الجلد، آلام في البطن، قيء، إسهال، ارتفاع أنزيمات الكبد، ولكن هذا يختلف عند عمل فحوصات الالتهاب الوبائي تكون النتيجة سلبية".وتابع في حديثٍ خاص لـ"دنيا الوطن"، "ظهر في العالم 170 حالة، في أوروبا وأمريكا، 12 حالة في إسرائيل، وغزة أعلنت أمس عن أول حالة مشتبه بها تكون مشابهة لتلك الحالات".وأضاف "نحن الآن قمنا بإجراء الفحوصات ومستمرين في إجرائها، وتواصلنا مع منظمة الصحة العالمية حتى يتم التأكد إن كان نفس المرض السائد في العالم" لافتًا إلى أنه لحد الآن هو مشابه لكل التفاصيل ولم يثبت أنه ما تم تشخيصه في باقي الدول".وعن تفاصيل الحالة التي أعلنت عنها وزارة الصحة قال عمران إن " طفلة تبلغ من العمر خمس سنوات، أُدخلت إلى المستشفى بأعراض، آلام في البطن، قيء، اصفرار خفيف، ساءت حالتها يومًا بعد يوم، وتم إدخالها إلى العناية المركزة".وأوضح إننا "في وزارة الصحة نتابع هذا الموضوع، وقمنا بتعزيز منظومة الرصد الوبائي في المستشفيات ومراكز الرعاية وبالتعاون مع وكالة الغوث كيفية التعامل والإبلاغ عن هذه الحالات ونتواصل أيضًا مع منظمة الصحة العالمية أولاً بأول حتى نستطيع أن نقوم بالخدمات اللازمة لأبناء شعبنا وإبعادهم عن هذه الأمراض".