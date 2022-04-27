تدهور خطير على الوضع الصحي للمعتقل المصاب نور الدين جربوع

رام الله - دنيا الوطنأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن تدهورا صحيا آخر طرأ على وضع المعتقل الجريح نور الدين جربوع (27 عاما) من مخيم جنين، وذلك بعد أن تبين إصابته بفيروس كورونا ليلة أمس، حيث ارتفعت درجة حرارته بشكل كبير، وفقد الوعي، وعلى إثر ذلك تم نقله لمستشفى "كابلان" الإسرائيلي.وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن المعتقل جربوع يعاني من ارتفاع حاد في الحرارة، ومشاكل في الأمعاء، وهو الآن منوم تحت أجهزة التنفس الاصطناعي.وحمل رئيس الهيئة قدري أبو بكر الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياة المعتقل جربوع، والذي اعتقل بعد إطلاق النار عليه في مخيم جنين واصيب بعدة رصاصات، استقرت إحداها في العمود الفقري ما سبب إصابته بشلل نصفي.