غزة: مركز حقوقي يصدر بياناً بشأن حادثة سوق خانيونس

وقال المركز في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن مشادات كلامية عند حوالي الساعة 5:30 من مساء يوم الاثنين الموافق 25/4/2022، في سوق خانيونس، أدت إلى عراك وتدافع بالأيدي بين عدد من موظفي بلدية خانيونس كان برفقتهم أفراد من شرطة البلديات، وعدد من أصحاب البسطات بالقرب من مفترق شارع "الميكانيكية" مع شارع السنية وسط المدينة.





ويقول مركز الميزان لحقوق الإنسان إنه و"إذ يعبر عن أسفه لتكرار مثل هذه الأحداث، فإنه يطالب النيابة العامة بالتحقيق في ملابسات الحادث الذي تخلله اعتداءات أصيب على أثرها عدد من المدنيين وشرطي، وجرى اعتقال شخصين على الأقل".





وشدد على ضرورة احترام القانون من قبل المكلفين بإنفاذه، والالتزام بعدم اللجوء للقوة قدر الإمكان، والعمل على إحالة كل من يخالف القانون للعدالة.

وأضاف المركز: "على إثر ذلك تم استدعاء دورية من الشرطة الخاصة لتفريق المتواجدين وإنهاء حالة الفوضى".