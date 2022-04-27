المالية بغزة تعلن موعد صرف رواتب المياومة والتشغيل المؤقت

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة المالية بغزة، اليوم الثلاثاء، صرف رواتب المياومة عن شهر فبراير، وذلك غداً الخميس 28 نيسان/ إبريل في كافة فروع بنك البريد.كما وتصرف الوزارة، رواتب التشغيل المؤقت- مسار- عن شهر مارس، يوم غد الخميس 28 نيسان/ إبريل في كافة فروع بنك البريد.وفي سياق آخر، أعلنت عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الكلية العربية للعلوم التطبيقية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من اليوم الأربعاء وحتى نهاية يوم الثلاثاء الموافق 2022/05/31.