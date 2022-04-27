ردود فعل غاضبة في الكويت بعد تصريحات نارية لنائب عراقي





وكان الحيدري قد وجه كلمة إلى خفر السواحل الكويتي قال فيها بلهجة غاضبة: "إلى خفر السواحل الكويتي إذا لم تتأدبوا فنحن سنؤدبكم بطريقتنا الخاصة".



وقال الكندري: "على الخارجية الكويتية استدعاء السفير العراقي، وتسليمه رسالة احتجاج ضد تهديدات النائب العراقي علاء الحيدري تجاه الكويت، في حال عدم قيام الحكومة العراقية بإجراء تجاهه، فلابد من اتخاذ موقف تصعيدي ديبلوماسي"، وذلك وفق ما نقلت صحيفة (الراي الكويتية).



‏وقال النائب خالد المونس إنه "على النائب العراقي‬ الذي أراد أن يتكسب، أن يتأدب بالخطاب".



من ناحيته، قال النائب عبدالله المضف إن "الجنون الانتخابي يدفع نائباً في البرلمان العراقي ليجتر من عقد الماضي البغيض".



وأضاف "وعموما نحن دولة لها حريتها وسيادتها التي يجب ان تحترم وعلى العراق أن يتصدى لأصوات النشاز".



بدوره، قال النائب أحمد مطيع إننا "نرفض بشدة التصريحات العدائية ‏التي أطلقها النائب العراقي ‏علاء الحيدري ووجهها إلى ‏الكويت وإلى قوات ‏خفر السواحل الكويتية ‏الذين يتصدون لعمليات التسلل داخل حدودنا البحرية".



وطالب مطيع وزير الخارجية ب‏استدعاء السفير العراقي ‏وإبلاغه برسالة صارمة ‏برفض هذه التهديدات، مؤكداً "لن نساوم على أمن وأمان الوطن".











رام الله - دنيا الوطنطالب النائب عبدالكريم الكندري وزارة الخارجية باستدعاء السفير العراقي لدى البلاد وتسليمه رسالة احتجاج ضد تهديدات النائب في البرلمان العراقي علاء الحيدري تجاه الكويت.