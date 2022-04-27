الصحة تُعلن حصيلة الشهداء والإصابات عقب اقتحام الاحتلال مخيم جنين

جاء ذلك خلال بيانٍ مقتضب للوزارة، عبر صفحتها الرسمية على (فيسبوك)، أوضحت فيه، أن هناك شهيد وثلاث إصابات وصفت وضعها بالمستقر.



وأوضحت الوزارة، أن الشهيد يبلغ من العمر (18) عامًا، واستشهد عقب إصابته برصاصة في الرأس، في حين أصيب فتى آخر يبلغ من العمر 16 برصاصة في القدم، وشاب آخر (19) عامًا برصاصة في الحوض، والإصابة الثالثة لشاب (19) عامًا بالقدم واليد.



وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، قد اقتحمت فجر اليوم، مدينة جنين ومخيمها، وانتشرت في أزقة المخيم ونشرت قناصتها على اسطح عدد من المنازل.



ودارت مواجهات عنيفة بين الشبان في جنين ومخيمها وقوات الاحتلال التي أطلقت باتجاههم الاعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الشاب وإصابة ثلاثة آخرين.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، حصيلة الشهداء والإصابات جراء العداون الإسرائيلي على المواطنين في مخيم جنين.