الأردن.. القبض على صاحب إشاعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمّان

رام الله - دنيا الوطنألقت قوات الأمن في الأردن القبض على شخص روج لشائعة بيع لحوم الحمير في أحد محلات عمان، وتمت إحالته للقضاء.وصرح الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام بأن الفرق الفنية المختصة في وحدة الجرائم الإلكترونية باشرت منذ أيام التحقيق في إشاعة أطلقها أحد الأشخاص وجرى تداولها على نطاق واسع، حول ضبط شخص يبيع لحوم الحمير في أحد المحال التجارية في العاصمة عمان، وفق ما نقل موقع (خبرني) الأردني.وأكد الناطق الإعلامي أنه جرى تحديد مطلق تلك الإشاعة وأول من قام بنشرها وتحديد موقعه.وأضاف أن الأمن ألقى عليه القبض، ثم تمت إحالته إلى القضاء والذي قرر توقيفه في أحد مراكز الإصلاح والتأهيل.