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السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا

السعودية تقدّم إغاثة للبنان بملايين اليوروهات في إطار تعاون مشترك مع فرنسا
رام الله - دنيا الوطن
وقّع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع وزارة الخارجية الفرنسية، والوكالة الفرنسية للتنمية "بهدف دعم العمل الإنساني في لبنان، في إطار الشراكة السعودية-الفرنسية".   

وأفاد موقع "سبق السعودي" أن مذكرة التفاهم في مرحلتها الأولى تنص على "تقديم الدعم الإنساني والإغاثي العاجل للجمهورية اللبنانية في مجالات الغذاء والتغذية والصحة؛ إذ ستقدم السعودية إسهاما بقيمة 36.000.000 يورو، فيما سيلتزم الجانب الفرنسي بتقديم إسهام مماثل في إطار الشراكة بين الجانبين ليكون الإجمالي 72 مليون يورو مقدمة من الدولتين". 

 وأفاد الموقع أن وقّعها من جانب المركز، "مدير إدارة الفروع مبارك بن سعيد الدوسري، ومن جانب وزارة الخارجية الفرنسية سفيرة فرنسا في لبنان آن غرييو، ومن جانب الوكالة الفرنسية للتنمية مدير الوكالة في لبنان جييل جانر غران بيار". 

ووصفت هذه الخطوة بأنها تأتي "امتدادا لحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود.. على الوقوف مع الشعب اللبناني الشقيق، والإسهام في تحقيق استقراره وتنميته، ومساعدة المحتاجين من أبناء شعبه لتخطي هذه الأزمة التي يمر بها لبنان". 

 

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