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(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق

(سانا): استشهاد أربعة جنود سوريين في قصف إسرائيلي محيط دمشق
قصف إسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وكالة الأنباء السورية (سانا)، استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرون ووقعت بعض الخسائر المادية جراء عدوان إسرائيلي جوي على بعض النقاط في محيط دمشق.

ووفقاً لمصدر عسكري، فإنه في حوالي الساعة الثانية عشرة و41 دقيقة من فجر اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً برشقات من الصواريخ من اتجاه طبريا مستهدفاً بعض النقاط في محيط دمشق”.

وأوضح المصدر، أن وسائط دفاعنا الجوي تصدت لصواريخ العدوان الإسرائيلي وأسقطت بعضها وبعد تدقيق نتائج العدوان تبين استشهاد أربعة جنود وجرح ثلاثة آخرين ووقوع بعض الخسائر المادية.

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