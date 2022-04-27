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شاهد: للمرة الأولى..السيسي يترحم على مرسي

شاهد: للمرة الأولى..السيسي يترحم على مرسي
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
ترحم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المصري الأسبق الراحل، محمد مرسي. وجاء ذلك خلال مشاركته، في حفل إفطار الأسرة المصرية، أمس الثلاثاء.

وأكدّ السيسي أمام الحضور أنه لم يتآمر على الرئيس مرسي، وجاء ذلك في معرض حديثه عن مسلسل الاختيار، الذي يُعرض خلال السباق الرمضاني، حيث قال: "إن الهدف من هذا المسلسل هو أن نسجل بأمانة وإخلاص وشرف، في وقت ينعدم فيه الإخلاص والشرف، وكل ما جاء كان في منتهى الدقة".

وقال السيسي: "إن سبب النجاح في أنه لم يكن هناك تآمر أو خيانة، فقد كان الإخلاص لله والوطن".

وفي تصريح لافت عن الرئيس مرسي، قال السيسي: "وقفتي مع الرئيس مرسي -الله يرحمه- كانت وقفة لصالح مصر، ولو تآمرت عليه يعني أنني تآمرت على مصر، أي تآمرت على 100 مليون مصري، مضيعاً حياتهم واستقرارهم".

يعد الرئيس الراحل محمد مرسي، أول رئيس مدني لمصر، انتُخب في الرابع والعشرين من حزيران/يونيو عام 2012، وأُزيح من الحكم بانقلاب عسكري في الثالث من يوليو/تموز عام 2013، وتوفي في جلسة محاكمته في سجن طرة في التاسع عشر من حزيران/يونيو عام 2019.


 



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