المفتي العام يدعو لتحرّي هلال عيد الفطر مساء السبت



ودعا الشيخ حسين ، الذي يرى الهلال أن يراجع مكتب دار الإفتاء الفلسطينية الكائن في القدس الشريف، أو أقرب دائرة إفتاء إلى منطقته، ليدلي بشهادته، مع إمكانية الاتصال على أحد الأرقام الآتية:



02-6260042

02-6260102

الفاكس:02- 6262495

الجوال: 0599-111984

والهاتف المتنقل:050-5-748584



منوهاً إلى أنه يُشترط شاهدان عدلان اثنان على الأقل لإثبات رؤية هلال شوال؛ لأنه خروج من عبادة الصوم.





وحث حسين، الجمهور على متابعة إذاعة صوت فلسطين والتلفاز الفلسطيني والقناة الفضائية الفلسطينية مساء يوم السبت، حيث سيتم الإعلان عبر هذه الوسائل الرسمية عن ثبوت هلال شوال أو تعذر ذلك بناءً على قرارنا بالخصوص.





رام الله - دنيا الوطندعا المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، ورئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد أحمد حسين، المواطنين الكرام لمراقبة هلالشهر شوال، وذلك بعد غروب شمس يوم السبت 29 رمضان 1443 هـ، وفق 30 أبريل/ نيسان 2022م.