نقيب الصيادين لـ"دنيا الوطن": اعتقال ستة صيادين قبالة شواطئ رفح





وكشف عياش أسماء الصيادين وهم " إبراهيم أبو عدوان، محمد إبراهيم البردويل، محمد أيمن البردويل، محمد نبيل البردويل، وخليل أيمن البردويل، ومحمد اسعيّد أبو بطن".



وتابع عايش في حديثٍ خاص لدنيا الوطن" أنه تم اقتياد الصيادين إلى ميناء اسدود مع مركبتهم ولم يُفرج عنهم حتى هذه اللحظة".





ويُشار إلى زوارق الاحتلال الإسرائيلي، تتعمد بشكل شبه يومي، مهاجمة الصيادين في عرض البحر واعتقالهم والاستيلاء على المراكب الخاصة بهم.













خاص دنيا الوطن- شيماء عيدقال نقيب الصيادين الفلسطينيين، نزار عايش ، إن "الاحتلال الإسرائيلي اعتقل ستة صيادين من سكان غزة، خلال عملهم قبالة شواطئ المنطقة الجنوبية في رفح".