طقس فلسطين: جو غائم جزئي إلى صاف ولا تغيرعلى درجات الحرارة

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المدينـة



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غـداً ع – ص



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رام الله - دنيا الوطنيكون الجو، اليوم الأربعاء، غائما جزئيا إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة لتبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.وهذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ولطيفاً في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم الخميس، صافياً بوجه عام ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية، والرياح غربية الى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .أما الجمعة، يكون الجو خماسينيا حارا الى حار جدا وجافا مغبرا احيانا ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 8 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.ويكون الجو يوم السبت، خماسينيا مغبرا وحارا الى حار جدا وجافا ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 9 درجات مئوية، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية معتدلة السرعة تتحول مساء الى شمالية غربية رطبة نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج نهارا يتحول الى مائج في ساعات المساء والليل.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي