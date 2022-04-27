بالأسماء: الداخلية بغزة تعلن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر يوم الخميس













رام الله - دنيا الوطنأعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، عن وصول كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح البري يوم الخميس.وطالبت الهيئة في تصريح نشرته على موقع الوزارة الالكتروني، المسافرين، التوجه لإجراء فحص (كورونا) بدءاً من الساعة 9 صباح الأربعاء، في المراكز الصحية المعلن عنها مسبقاً بجميع المحافظات.وشددت الهيئة على ضرورة تواجد المسافرين عند الساعة 8 صباح الخميس، في الصالة الخارجية للمعبر لتسهيل سفرهم.