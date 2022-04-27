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شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في دمشق

شاهد: الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان اسرائيلي في دمشق
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة (سانا) للأنباء، أنه سمع، الليلة، دوي انفجارات قوي في سماء العاصمة السورية دمشق.

وأكدت الوكالة السورية، أنه الانفجارات ناجمة عن هجوم اسرائيلي في سماء محيط دمشق، لافتة إلى أن الدفاعات الجوية تصدت للصواريخ الاسرائيلية.

من جانبه، أكد شاحر كليمان، المراسل العسكري لصحيفة (يسرائيل هيوم)، أن سلاح الجو الاسرائيلي هاجم شحنة أسلحة وصلت الى مطار المزة العسكري جنوبي دمشق، لافتا إلى أن هناك تقارير تفيد بأن الشحنة كانت متجهة لحزب الله اللبناني.


 

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